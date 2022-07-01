İtalya Başbakanı Draghi, hükümetinin risk altında olmadığını söyledi - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, hükümetinin risk altında olmadığını söyledi

01.07.2022 02:18
İtalya Başbakanı Draghi, hükümetinin risk altında olmadığını söyledi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, geniş katılımlı koalisyon hükümetinde yaşanan siyasi gerilim sebebiyle hükümetinin risk altında olmadığını bildirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, geniş katılımlı koalisyon hükümetinde yaşanan siyasi gerilim sebebiyle hükümetinin risk altında olmadığını bildirdi.

Ukrayna'daki savaşın enerji fiyatlarına etkisine yönelik önlemleri görüşmek ve koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile arasındaki gerginliği ele almak üzere Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nden erken ayrılarak Roma'ya dönen Draghi, Bakanlar Kurulu sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Liderlik ettiği koalisyonun ortaklarından M5S'nin lideri Giuseppe Conte ile yaşadığı gerilimin ve hükümetinin geleceğinin sorulması üzerine Başbakan Draghi, "Ben halen iyimserim. Hükümet risk altında değil çünkü ulusal ve İtalyanların çıkarları en önemlisi. Bu hükümet, bunu yapmak için kuruldu ve yapması gereken şey bu. Hükümet, 5 Yıldız Hareketi olmadan olmaz. Bu benim fikrim." yanıtını verdi.

M5S'nin hükümete önemli katkı yaptığını dile getiren Draghi, "Conte, bana hükümetten ayrılma ve dışarıdan destek verme gibi bir niyetlerinin olmadığını teyit etti. Bu nedenle buna güveniyorum. Bu hükümet, M5S ile doğdu." dedi.

Draghi, "Bu benim başbakan olduğum bu yasama dönemindeki son hükümettir. Başka bir çoğunluğa sahip bir hükümete liderlik etme konusunda uygun değilim." diye konuştu.

Basında kendisine atfedilen M5S lideri Conte'yi partinin kurucu liderlerine şikayet ettiği şeklinde haberleri yalanlayan Draghi, kendisinin partilerin iç işlerine girmediğini ancak bunların içine çekilmesinin nedenini de anlamadığını söyledi.

Draghi, koalisyon ortağı partilerinin desteği sayesinde hükümetinin İtalya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve bunun neticesinde ulusal ve uluslararası boyutta başarılı performans gösterdiklerini dile getirdi.

Hükümette tansiyon yükselmişti

Draghi'nin koalisyon ortaklarından M5S'nin kurucu lideri Beppe Grillo'yu arayarak, partinin halihazırdaki lideri Giuseppe Conte'yi şikayet ettiği haberleri ve bunun üstüne Conte'nin Draghi ile telefonda görüşmesi, hükümette tansiyonu yükseltmişti.

Başbakanlık kaynakları ve Draghi, Conte'nin görevden alınmasını istediğine dair haberlerini yalanlasa da Draghi'nin NATO Zirvesi'nden erken ayrılarak Roma'ya dönmesi, basında "hükümette tansiyonun yüksek olduğu" şeklinde yorumlanmıştı.

Genel seçimlere bir yıldan az bir süre kala İtalya'da iktidar ortağı siyasi partilerin kendi aralarında ve zaman zaman Başbakan Draghi ile yaşadığı gerginliklerin de artmış olması dikkati çekiyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

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