İtalya Başbakanı Draghi ve Finlandiya Başbakanı Marin Roma'da görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi ve Finlandiya Başbakanı Marin Roma'da görüştü

18.05.2022 17:07
İtalya Başbakanı Draghi ve Finlandiya Başbakanı Marin Roma'da görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerini desteklediklerini belirtirken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya üyelik başvurularının tüm üye ülkelerce hızlı şekilde onaylanmasını umduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerini desteklediklerini belirtirken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya üyelik başvurularının tüm üye ülkelerce hızlı şekilde onaylanmasını umduğunu söyledi.

Draghi ve Marin, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldi. İki başbakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Draghi, Finlandiya ve İsveç ile Avrupa Birliği (AB) içinde beraber olduklarını anımsatarak, "İtalya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde destekliyor. Onlar zaten NATO ile yakın iş birliği içinde olan, kurucu değerleri paylaşan, ittifakı güçlendirecek iki AB ülkesidir. Üyeliği mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için süreci hızlandırmak istiyoruz. Bu geçiş döneminde Finlandiya ve İsveç'i desteklemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

İtalya ve Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Ukrayna ile güçlü dayanışma içinde olduğunu ifade eden Draghi, "Avrupa'nın, Rus saldırganlığına tepkisi güçlü ve birlik içinde oldu ancak daha fazlasını yapmalıyız ve yapmaya da hazırız. Rus enerjisine daha az bağımlı olmak için her türlü aracı bulmalıyız." dedi.

Draghi ayrıca NATO'yu tamamlayıcı olacak şekilde Avrupa savunması inşa etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Marin de İtalya'nın NATO'ya üyelik konusunda kendilerine olan desteğine minnettar olduklarına belirterek, "NATO'ya üyelik sürecimizin hızlı şekilde onaylamasını bekliyoruz. Görevimiz, ülkemizi ve bölgemizi savunmak. İsveç'in de üyelik başvurusunda bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da güvenlik bağlamının değiştiğini aktaran Marin, Rusya'nın temel ilkelere saygı duymadığını ve diğer ülkelerin de özgürlüklerini kısıtlamak istediğini, bu nedenle de kendilerinin güvenliklerini garanti etmek istediklerini söyledi.

Marin, ülkesinin halihazırda gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini zaten savunmaya ayırdığına işaret ederek, güçlü ve modern bir orduya sahip olduklarını, son 20 yıldır da NATO'nun çok sayıda operasyonuna katıldıklarını kaydetti.

Draghi'den Rusya'nın 24 İtalyan diplomatı sınır dışı etmesine ilişkin yorum

Draghi, Rusya'nın bugün 24 İtalyan diplomatı sınır dışı etme kararının sorulması üzerine, "Bu haberi ben de birkaç dakika önce aldım. Diplomatik kanalları kesmemek gerek. Bunun hasmane bir adım olduğu açık. İspanyol ve Fransız diplomatlar da sınır dışı edildi ama bu diplomatik kanalların kesintiye uğramasına yol açmamalı çünkü barışa diplomasi aracılığıyla ulaşılır." yanıtını verdi.

İtalya'dan Ukrayna'ya silah yardımının devam edip etmeyeceği sorusunu da Draghi, "Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak istiyoruz, bunu daha önce yaptık ve gerektiğinde de yapmaya devam edeceğiz. Bu, AB ülkelerinin hep birlikte aldığı bir karardır. Biz de AB'ye sadık üyeleriz." şeklinde cevapladı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, İtalya, İsveç, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi ve Finlandiya Başbakanı Marin Roma'da görüştü - Son Dakika


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