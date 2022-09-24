İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek

24.09.2022 16:14

50 milyonu aşkın İtalyan, 19. yasama dönemindeki parlamento üyelerini belirlemek için sandığa gidiyor. Seçimlerde oy verme işlemi yarın yerel saatle 07.00'dabaşlayacak ve gece 23.00'a kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek. Seçimlerde oy verme işlemi yarın yerel saatle 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00'a (TSİ 00.00) kadar sürecek. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor. Seçimlerde yarışacak olan siyasi partiler, dün itibariyle kampanya dönemini tamamlarken, ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.

KAMUOYU YOKLAMALARI SAĞ İTTİFAKI İŞARET EDİYOR

Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor. En son 9 Eylül'de açıklanan anketlere göre, Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve "Üçüncü kutup" adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyor. Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.

İtalya'da yarın genel seçim yapılacak

KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜZDE 30 İLA 40 ARASINDA

Bu arada, söz konusu kamuoyu yoklamalarında, kararsız seçmen oranının da yüzde 30 ila 40 olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek, 2023'te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül'e almıştı.

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Kocaeli'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi Kocaeli'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
Kaynak: AA

Cumhuriyet, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 18:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement