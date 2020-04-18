İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi - Son Dakika

İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi

6 saat önce

İtalya'da 18 Nisan itibariyle yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi. Bu sayı İtalya'da "son 6 günün en düşük ölü sayısı" oldu.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 107 bin 771'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 175 bin 925 oldu. İyileşenlerin sayısı, bugün 2 bin 200'lük artışla 44 bin 927'ye çıktı.

İTALYA'DA SON 6 GÜNÜN EN DÜŞÜK ÖLÜM SAYISI

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 482 daha artarak 23 bin 227'e yükselirken bu sayı "son 6 günün en düşük ölü sayısı" oldu. Bugün 809 yeni vaka kaydedildi. Dün de bu sayı 355 olarak açıklanmıştı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Verilere göre, dün 2 bin 812 olan sayı, bugün 2 bin 733'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 305 bin 833 test yapıldı.

BERGAMO'DA ÖLÜMLER AZALDI

Bu arada ülkede bir dönem Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yoğun şekilde görüldüğü, cenazelerin askeri kamyonlarla taşındığı Bergamo kentinden olumlu bir haber geldi. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Twitter'dan açıklama yaptı. Bergamo mezarlığındaki kilisenin tabutların bulunmadığı fotoğrafını paylaşan Gori, "Nihayet boş" ifadesini kullandı. Gori, böylece kentlerindeki ölümlerin azaldığını duyurdu.

LOMBARDİYA BÖLGESİ'NDE KAYIP SAYISI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN FAZLA

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları bu ayları dikkatli ve ihtiyatlı geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının virüsün yeniden yayılması riskine yol açacağına işaret eden Arcuri, dolayısıyla bu durumun kısa sürmek zorunda kalacağına dikkati çekti.

Ülkenin içinden geçtiği durumun ciddiyetine dair geçmişten örnek veren Arcuri, "11 Haziran 1940 ile 1 Mayıs 1945 arasında Milano'da, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlarda 5 yılda 2 bin sivil yaşamını yitirdi. Milano'nun merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde ise son 2 ayda 11 bin 851 sivil, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, savaş döneminden 5 kat fazla." diye konuştu.

TEDBİRLER GEVŞETİLMEYE BAŞLAYABİLİR

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, tedbirlerin gevşetilmesi yönünde dün yaptığı çıkışı bugün de sürdürerek bazı karantina tedbirlerinin geçerli olduğu 4 Mayıs'tan önce gevşetilerek hükümetin "2. aşama" olarak tanımladığı evreye geçilebileceğini dile getirdi. İtalyan basınına yansıyan bilgilerde, hükümetin uzmanlardan ve bilim insanlarından gelecek yönlendirmeye göre hareket edeceği, bazı tedbirleri 4 Mayıs'tan da önce gevşetebileceği, bu konudaki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya, Gori, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:10 Kaynak: AA

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