İtalya'da Kovid-19 salgınında bazı bölgelerin risk seviyesi güncellenecek - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında bazı bölgelerin risk seviyesi güncellenecek

13.11.2020 16:57
İtalya'da Kovid-19 salgınında bazı bölgelerin risk seviyesi güncellenecek, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ulusal düzeyde virüs bulaşma katsayısının 1,7 olduğunu, bunun düşeceğini ancak bazı bölgelerde risk seviyesinin güncelleneceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ulusal düzeyde virüs bulaşma katsayısının 1,7 olduğunu, bunun düşeceğini ancak bazı bölgelerde risk seviyesinin güncelleneceğini belirtti.

Ülkenin önde gelen sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) etkinliğine video konferans yöntemiyle katılan Başbakan Conte, "Ulusal düzeyde Rt (virüs bulaşma katsayısı) son haftalarda 1,7. Ben bugün bu oranın düştüğüne inanıyorum ki bu şu ana kadar uygulamaya koyduğumuz önlemlerin ilk etkilerini göstermeye başladığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında bulaşma eğrisini kontrol altına almak için çalışacaklarını dile getiren Conte, Noel için salgın eğrisine bakacaklarını ancak Noel sırasında da temkinli olmaları ve kalabalık aile buluşmalarından kaçınmak gerektiğini söyledi.

Bugün salgına ilişkin verilerin değerlendirileceğini belirten Conte, "Bugün yapılacak bazı değerlendirmeler sonucunda bazı bölgelerde sarıdan turuncu seviyeye hatta kırmızıya geçecek bölgeler olabilir." dedi.

"Kovid-Hotel" uygulaması

Ülkede sağlık sisteminin yoğun vakalar karşısında zorlanmasına değinen Conte, "Hatalarımızla ilgili tartışma aslında bölge düzeyinde tıbbın eksiklikleriyle ilgili. Birkaç ay içinde yılların eğilimini değiştirmek zordur. Bölgesel tıbbın güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.

Çalışmayan bazı otellerden yararlanmasına yönelik kamuoyundaki tartışmalar için de Başbakan, "Covid otelleri önemli. Çünkü bazı iyileşenlerin hastaneden taburcu edilmeden önce durumlarının takip edilmesi gerekiyor. Bu oteller, evde yakınlarıyla mesafeyi garanti edemeyenler için de faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Conte, ellerindeki verilere göre okulların da salgın merkezi olmadığının altını çizdi.

Öte yandan, Milano Üniversitesinden Virolog Prof. Fabrizio Pregliasco, "Il Giornale" gazetesine verdiği demeçte, şubatta salgında 3. dalga yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde sarı renkle orta-riskli kategoride yer alan Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerinin turuncu ve kırmızı kategorilere geçirilebileceği belirtildi. Bu bölgelerin risk seviyesinin artırılması halinde uygulanan tedbirler de biraz daha sıkılaştırılacak.

Başbakan, İtalya, Kasım, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 salgınında bazı bölgelerin risk seviyesi güncellenecek - Son Dakika


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