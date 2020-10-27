İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu - Son Dakika

İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu

27.10.2020 02:45
İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakaların artması sebebiyle hükümetin getirdiği kısıtlayıcı tedbirler protestolara yol açtı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakaların artması sebebiyle hükümetin getirdiği kısıtlayıcı tedbirler protestolara yol açtı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin pazar günü açıkladığı başbakanlık kararnamesiyle getirilen ve bugünden itibaren başlayan kısıtlayıcı tedbirler; Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano ve Torino'daki protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da önlemleri protesto etmek için Lombardiya Bölgesel Yönetim binasına izinsiz yürümek isteyen göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin farklı noktalarında ve Buenos Aires Caddesi'nde toplanan bir grup göstericinin de polis aracına molotofkokteyli attığı, basına yansıdı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki protestolarda 1 polis hafif yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Torino'da da "Halkın protestosu" çağrısıyla akşam saatlerinde meydanlara inen protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Ses bombası, şişe ve fişekler atan protestocu gruba, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin işlek meydanlarından San Carlo savaş alanına dönerken Roma Caddesi'ndeki bazı ünlü markaların vitrinlerinin de protestocular tarafından kırıldığı belirtildi. La Repubblica'nın haberinde, Torino'daki olaylarda 2 polisin yaralandığı, 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İtalya'nın bir diğer büyük kenti Napoli'de 23 Ekim Cumartesi günü yerel yöneticilerin bölgesel düzeydeki tedbirlerine karşı başlayan protesto dalgası devam etti. Kentin ünlü meydanı Plebiscito Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, bölgede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ve uygulamaya geçirilen son tedbirleri protesto etti.

Trieste kentinde de sıkı tedbirleri protesto eden grupla güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bildirildi.

Büyük kentlerdeki geniş çaplı protestolar haricinde, son kararnamede yer alan restoran-bar-kafe-dondurmacı gibi işletmelerin akşam 18.00'de kapatma zorunluluğu getirilmesi, başkent Roma ve Palermo başta olmak üzere pek çok kentte protesto edildi.

Ülkenin dört bir yanından gelen protesto haberleri sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığının, ani toplumsal reaksiyonlara karşı valilik ve emniyet güçlerini alarm durumuna geçirdiği haberlere yansıdı.

Başbakan Conte, pazar günü ülkede salgının yayılmasını kontrol almak istediklerini, ancak bunu ikinci genel bir karantina olmadan yapmak istediklerini belirtmişti. Conte hem sağlığı hem ekonomiyi korumak istediklerini dile getirmişti. Bu bağlamda son kararnameyle; ulusal düzeyde sokağa çıkma yasağı getirmeden ancak restoran, bar, kafe, dondurmacıların akşam 18.00 itibarıyla kapatma ve spor salonu, yüzme havuzu gibi yerlerin faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu - Son Dakika

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