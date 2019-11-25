Son Dakika Haberleri: İtalya'da sel suları viyadük çökertti
Son Dakika Güncel İtalya'da sel suları viyadük çökertti - Son Dakika

İtalya'da sel suları viyadük çökertti

6 saat önce

İtalya'da sel suları viyadük çökerttiİtalya, (DHA)- İtalya'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu.

İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya, (DHA)- İtalya'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Bazı bölgelerde evleri su basarken suya kapılan araçlar zarar gördü. Savona- Torino kara yolunda viyadük çökerken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İtalya'da yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Aşırı yağışın görüldüğü ülkenin kuzeyinde bulunan Savona ile Torino arasında A6 otoyolunda bulunan viyadük, yağışların toprağı kaydırması nedeniyle sebebiyle çöktü. İtalya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Vigili del Fuoco, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sebebiyle otoyol, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bazı bölgeleri su basarken, Bologna yakınlarındaki Calderara yerleşim yerinde ise araçlar sürüklenerek zarar gördü.

İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 16:25:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da sel suları viyadük çökertti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]