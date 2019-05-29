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İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek

25 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olacak olan Nisa İmran Torun, Haziran ayında İtalya'da yapılacak olan "Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında" Türkiye'yi temsil edecek.

İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olacak olan Nisa İmran Torun, Haziran ayında İtalya'da yapılacak olan "Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında" Türkiye'yi temsil edecek.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri ve Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun 2018-2019 sezonu "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası" 6'ncı ayak sonu yıldız kızlarda 3'üncü, ustalar maçında ise 2'nci olduğu için İtalya'nın Caorle şehrinde yapılacak olan dart turnuvasına gitmeye hak kazandı.

Başarılı sporcu İtalya'ya gitmeden önce Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, başarılı sporcuya başarılr diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:22 Kaynak: İHA
Torun, Pazaryeri, Türkiye, İtalya, Yaşam
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