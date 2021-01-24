İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı - Son Dakika

İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı

24.01.2021 23:02

İtalya'da bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Lombardiya bölgesinde, Kovid-19 verilerinin yanlış hesaplanması sebebi ile bölgede karantina uygulanmasının hatalı olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da Kovid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı. Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini "turuncu bölge" olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim'den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.

YENİDEN HESAPLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.

Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.

Kırmızı bölge kararı hakkında çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS'nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia ediyor.

YANLIŞ KARARIN MADDİ ZARARINI TALEP EDECEKLER

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.

Milano Belediye Başkanı Beppe Sala ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bölge Yönetimi'ni Kovid-19 verilerini açıklamaya davet etti.

İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı

Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı - Son Dakika Dünya


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