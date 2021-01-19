- İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü - Son Dakika

- İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü
19.01.2021 12:35
- İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı lav püskürttü.
- İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü
SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı lav püskürttü.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağın gece saatlerinde lav püskürttüğünü duyurdu. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.
Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.
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