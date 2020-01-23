İtalya'dan Arnavutluk'un AB'ye entegrasyonuna tam destek - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde hızla olumlu bir karara varılması için marttaki AB Konseyinde en üst düzeyde çaba göstereceklerini bildirdi.



Roma'ya ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlık Sarayı Chigi'de İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Conte ve Rama açıklama yapmadı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de Bakanlıkta görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Di Maio-Rama buluşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Di Maio, "İtalya ve Arnavutluk, son 10 yılda birlikte kurdukları stratejik ortaklık bağlamında, zaten güçlü olan ikili ilişkileri daha da pekiştirmenin üzerinde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Di Maio, İtalya'nın, Arnavutluk ve Batı Balkan bölgesinin Avrupa'ya entegrasyon sürecine tam desteğini teyit ederken, "İtalya, Tiran ve Üsküp'ün AB'ye üyelik sürecinde hızla olumlu bir karara ulaşılması için marttaki AB Konseyinde en üst düzeyde çaba göstermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca Arnavutluk'ta 26 Kasım'da yaşanan deprem felaketine ilişkin İtalya'nın yakınlığı belirtilirken, bugünkü görüşmenin, 17 Şubat'ta Brüksel'de deprem sonrasında yeniden yapılanma için düzenlenecek bağışçılar konferansına desteğin teyidi için faydalı olduğu kaydedildi.