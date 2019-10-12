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İtalya'dan Kolarov'a yeni teklif!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Serie A takımlarından Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov için İtalya'dan teklif geldi.

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Spor Arena Dış Haberler | Serie A takımlarından Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov için İtalya'dan teklif geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında ısrarla istediği Kolarov için takımı Roma, sözleşme uzatma teklifinde bulundu...


İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Roma, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Kolarov'a 1+1 yıllık teklif sundu.


'SÖZLEŞMENİ BİTİR, TAKIMDA KAL...'


2021 yılına kadar sürecek olan sözleşmede son yıl futbolcunun opsiyonuna bırakılacak. Roma, ayrıca sözleşmenin bitişinden sonra Kolarov'a takımda yönetici olarak kalma teklifinde de bulundu.


Gelecek ay 34 yaşına girecek olan Sırp futbolcu, bu sezon 9 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli sol bek, geçen günlerde de kariyerini Avrupa'da bitireceğini söylemişti.


İtalya Serie A, İtalya, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:31 
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