İtalya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

İtalya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
30.10.2020 22:51
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Türkiye için dayanışma mesajı yayınlayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Türkiye için dayanışma mesajı yayınlayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Türkiye'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye taziyelerini ve desteklerini iletmeye devam ediyor. İtalya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye için dayanışma mesajı yayınlayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamda, "İtalya, bugün Ege Denizi'nde ağır bir depremin vurduğu Yunanistan ve Türkiye'nin dost haklarına yakınlık ve dayanışmasını belirtiyor. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler" denildi. - ROMA
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