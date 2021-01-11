İtalya Kupası Maçları Canlı Yayınla TRT Spor'da - Son Dakika

İtalya Kupası Maçları Canlı Yayınla TRT Spor'da

11.01.2021 10:18
İtalya Kupası Maçları Canlı Yayınla TRT Spor'da, System.String[]

TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak İtalya Kupası son 16 turu maçları belli oldu.

TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak İtalya Kupası son 16 turu maçları belli oldu. Yarın saat 22.45'teki Milan- Torino mücadelesiyle başlayacak olan heyecan, 14 Ocak Perşembe günü 23.15'teki Atalanta-Cagliari maçıyla sona erecek. 3 gün boyunca toplam 5 önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon izleyicilerine İtalya Kupası heyecanını yaşatan TRT Spor, bu sezon da birçok mücadeleyi canlı yayınla ekranlara taşıyacak.

Heyecan Milan-Torino mücadelesiyle başlayacak

TRT Spor, İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmalarından bu hafta toplam 5 maçı canlı yayınla ekranlara getirecek. 12 Ocak Salı 22.45'teki Milan-Torino karşılaşmasıyla İtalya Kupası'nda son 16 turunun heyecanı TRT Spor'da yaşanmaya başlayacak. 13 Ocak Çarşamba günü ise tam 3 maç TRT Spor'da izleyiciyle buluşacak. Saat 17.00'de Fiorentina ile Inter karşı karşıya gelecek. Bu maçın hemen ardından 19.45'te Napoli, Serie B lideri Empoli'yi konuk edecek. Çarşamba gününün son maçı ise saat 22.45'te Juventus ile Genoa arasında oynanacak.

TRT Spor ekranlarından yayınlanacak son mücadele ise Atalanta ile Cagliari arasında oynanacak. 14 Ocak Perşembe saat 23.15'te başlayacak olan mücadeleyle son 16 turunun ilk etabı sona erecek. - İSTANBUL

TRT Spor, İtalya, Torino, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İtalya Kupası Maçları Canlı Yayınla TRT Spor'da - Son Dakika Spor


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