Son Dakika Haberleri: İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio

İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio

21 dakika önce

İtalya Kupası çeyrek finalinde penaltılara kalan maçta Inter'i 5-4 yenen Lazio yarı finale çıktı.

İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio, System.String[]
İtalya Kupası çeyrek finalinde penaltılara kalan maçta Inter'i 5-4 yenen Lazio yarı finale çıktı.

San Siro Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi.

Uzatmaların 108. dakikasında Lazio, Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak uzatma dakikalarının ek süresinin oynandığı 125. dakikada Inter'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Mauro İcardi'nin golü skoru 1-1'e getirdi.

Penaltı kararının ardından Lazio'nun Romanyalı savunma oyuncusu Stefan Daniel Radu, hakeme yönelik itirazlarından dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltı atışları sonrası Inter'e karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Lazio, adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri, Fiorentina-Atalanta ve Lazio-Milan şeklinde oldu.

Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 27 Şubat'ta, rövanş ise 24 Nisan'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:35 Kaynak: AA

Ciro Immobile, İtalya, Lazio, Spor
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