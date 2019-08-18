Son Dakika Haberleri: İtalya'nın kabul etmediği mülteci gemisine İspanya kapı açtı; Open Arms: 7 günlük yolu kaldıramayız
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İtalya'nın kabul etmediği mülteci gemisine İspanya kapı açtı; Open Arms: 7 günlük yolu kaldıramayız

1 saat önce

İspanya, 107 göçmenle beraber 17 gündür İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen Open Arms gemisine Algeciras limanını açtığını duyurdu. Ancak Open Arms yetkilileri geminin ve mültecilerin 7 günlük bir yolcuğu kaldırmasının imkansız olduğunu söyledi.

İtalya'nın kabul etmediği mülteci gemisine İspanya kapı açtı; Open Arms: 7 günlük yolu kaldıramayız, System.String[]
İspanya, 107 göçmenle beraber 17 gündür İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen Open Arms gemisine Algeciras limanını açtığını duyurdu. Ancak mültecileri Libya açıklarında kurtararak İtalya yakınlarına kadar getiren Open Arms yetkilileri, gemideki durumun Algeciras'a gitmeye elverişli olmadığını belirterek İtalya'ya yanaşma isteğini tekrarladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda ülkesinin acil insani durumlarda her zaman harekete geçtiğini vurgulayarak Algeciras limanının Open Arms gemisi için açık olduğunu söyledi. Sanchez, mülteci sorununa Avrupa Birliği (AB) insani değerleri çerçevesinde bir genel çözüm bulunmasını gerektiğini de vurguladı.
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Lampedusa, İspanya, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:44 
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