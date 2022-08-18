Venedik'te Büyük Kanal'da su kayağı yapan turistlere para cezası verildi - Son Dakika
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Venedik'te Büyük Kanal'da su kayağı yapan turistlere para cezası verildi

18.08.2022 16:10
Venedik'te Büyük Kanal'da su kayağı yapan turistlere para cezası verildi

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentindeki Büyük Kanal'da su kayağı yapan iki turist gence 1500'er avro ceza verildi.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentindeki Büyük Kanal'da su kayağı yapan iki turist gence 1500'er avro ceza verildi.

Dün Büyük Kanal'da gondol ile vapurların arasında su kayağı yapan ve görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren 2 genç tespit edildi.

Corriere del Veneto gazetesinin haberine göre, Avustralyalı oldukları belirtilen 2 gence ulaşıldı ve kişi başı 1500'er avro ceza kesildi.

Gençlerin su kayağı yaptığı 25'er bin avro değerindeki elektrikli sörf tahtalarına da el konuldu.

Venedik Cumhuriyet Savcılığının gençlere dair kanalda seyir güvenliğini tehlikeye atmaktan soruşturma açmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Venedik Belediye Başkanı'ndan tepki

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, dün, gençlerin su kayağı yaptığı anın görüntüsünü Twitter hesabından da paylaşarak tepki göstermişti.

Brugnaro, "İşte burada şehirde saçma ve uygunsuz hareket eden iki zorba ahmağı görüyorsunuz. Tüm vatandaşları, onları teşhis etmemize ve cezalandırmamıza yardımcı olmaya çağırıyorum. Onların kimliklerini tespit etmemizi sağlayanlara akşam yemeği ısmarlayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venedik'te Büyük Kanal'da su kayağı yapan turistlere para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venedik'te Büyük Kanal'da su kayağı yapan turistlere para cezası verildi - Son Dakika
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