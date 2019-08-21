İtalya Open Arms'taki mültecilere kapılarını açtı, AB'den 5 ülke sığınmacıları paylaşmaya hazır

Lampedusa Adası yakınlarındaki Open Arms kurtarma gemisinde 19 gün mahsur kalan 100'e yakın sığınmacı İtalya'da karaya ayak bastı. Avrupa Birliği'nden 5 ülke ise sığınmacıları aralarında paylaşacaklarını açıkladı.



Bir İtalyan savcı, İspanyol Open Arms sivil toplum kurumuna ait gemiye el konulmasını ve sığınmacıların ülkeye alınmasını istedi. Bunun üzerine akşam saatlerinde Open Arms İtalya'nın Lampedusa Limanı'na girdi.