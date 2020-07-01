İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü - Son Dakika

İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lig lideri Juventus, Genoa'yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lig lideri Juventus, Genoa'yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı


Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus yüklense de gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.


Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra ani gelişen Juventus atağında Portekizli Cristiano Ronaldo yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

73. dakikada Douglas Costa, Juventus adına farkı 3'e çıkaran gole imza attı: 3-0.


Ev sahibi Genoa, 76. dakikada Andrea Pinamonti ile farkı 2'ye indiren golü attı: 3-1.


Son dakikalarda ev sahibi takım, gol için yüklense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Juventus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

26 puanlı Genoa ise 17. sırada kalırken bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşadı.

Lazio da deplasmanda galip


Lider Juventus'un takipçisi başkent ekibi Lazio da Torino deplasmanına konuk oldu.


Maçın hemen başında ev sahibi Torino, Andrea Bellotti'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci yarının hemen başında Ciro Immobile ile skorda dengeyi yakalayan konuk Lazio 72. dakikada Marco Parolo ile üstünlük golünü buldu: 2-1.


Mücadelede başka gol olmadı ve Lazio, geriye düştüğü Torino deplasmanında maçı 2-1 kazanmasını bildi.


Bu sonuçla Lazio, puanını 68'e yükseltti ve lider Juventus'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Torino ise 31 puanla 14. sırada yer aldı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 00:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:41 Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 15:49 Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 01:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]