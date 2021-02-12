İtalya Serie A'da zirve oynayan takımları golcüleri taşıyor - Son Dakika

İtalya Serie A'da zirve oynayan takımları golcüleri taşıyor

12.02.2021 11:01
İtalya Serie A'da zirve oynayan takımları golcüleri taşıyor, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bu sezon zirveye oynayan Milan, Inter, Juventus ve Lazio'nun yıldız golcüleri, 21 haftası geride kalan sezonda attıkları gollerle takımlarını sırtlamış durumda.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bu sezon zirveye oynayan Milan, Inter, Juventus ve Lazio'nun yıldız golcüleri, 21 haftası geride kalan sezonda attıkları gollerle takımlarını sırtlamış durumda.

Serie A'da şampiyonluğa oynayan kulüplerin, yıldız golcüleri de gol krallığında zirveye oynuyor.

Juventus'un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Milan'ın 39 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic ve Inter'in 27 yaşındaki Belçikalı forveti Romelu Lukaku'nun attığı goller, ligde şampiyonluk yarışının gidişatına doğrudan etki ediyor. Lazio'da geçen yıl gol kralı olan 31 yaşındaki Ciro Immobile de bu yıl performansını sürdürüyor.

Immobile'nin takımı Lazio, şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle bir adım geriye düşse de zirve iddiasını devam ettiriyor.

21 haftası geride kalan ligde, 16 gol atan Ronaldo gol krallığı yarışında lider konumda bulunuyor. İbrahimovic, Lukaku ve Immobile ise 14'er golle ikinci sırayı paylaşıyor.

Dört golcü arasında henüz bir maçta 3 gol atma (hat-trick) başarısı gösteren ise çıkmadı.

Cristiano Ronaldo: 17 maç, 16 gol

Juventus'ta 3. sezonunu geçiren 36 yaşındaki yıldız isim, performansından hiçbir şey kaybetmeden takımına katkı vermeye devam ediyor.

Ligde bir maçı eksik olan Juventus'un 20 maçından 17'sinde forma giyen Ronaldo, 16 gole imzasını koydu. Yıldız oyuncu, bu gollerin 4'ünü penaltıdan kaydetti.

Cristiano Ronaldo, toplam 6 maçta ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Ronaldo, ligde şu ana kadar 41 gol atan Juventus'un gol yükünü neredeyse yarı yarıya sırtlamış vaziyette.

Bir maç eksiği bulunan Juventus, lider Milan'ın 7 puan gerisinde 42 puanla 3. basamakta yer alıyor.

-Zlatan İbrahimovic: 11 maç, 14 gol

40 yaşına merdiven dayayan ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, 8 yıl sonra döndüğü kırmızı-siyahlı takımda gollerine devam ediyor.

İbrahimovic, 21 haftası geride kalan ligde 1,5 ay kadar süren sakatlığı sebebiyle forma giyemese de Serie A'da 11 maçta forma giydi ve 14 gole imzasını koydu. Yıldız futbolcu, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti.

Golcü futbolcu, 6 müsabakada 2'şer gol atma başarısı gösterdi.

İbrahimovic, 21 haftada 45 gol atan Milan'da gol yükünün 3'te 1'ini üstlenmiş durumda.

Milan, 49 puanla Serie A'da lider konumda ve ezeli rakibi Inter'in 2 puan önünde yer alıyor.

Romelu Lukaku: 20 maç, 14 gol

Inter'de 2. sezonunu geçiren Belçikalı santrfor Romelu Lukaku da şampiyonluğa oynayan takımına golleriyle katkı veren isimlerden.

Belçikalı yıldız, bu sezon takımıyla 20 maça çıkarken, 14 gol attı. Lukaku, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti.

Golcü oyuncu, 3 maçta ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Lukaku, şu ana kadar attığı 51 golle en golcü takım olan Inter'de bu tabloya en çok katkıda bulunan oyuncu konumunda.

Şampiyonluk adaylarından Inter, 47 puanla lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Ciro Immobile: 19 maç, 14 gol

Serie A'da geçen sezon 36 gol atarak, gol kralı olan Ciro Immobile 2020-21 sezonunda da gollerine kaldığı yerden devam ediyor.

Immobile, ligde şu ana kadar 19 maçta forma giyerken, 14 kez fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu, bu gollerin üçünü penaltıdan kaydetti.

Ciro Immobile, bu sezon henüz hiçbir maçta 2 ve üzerinde gol atmadı.

Immobile, ligde 21 haftada 36 gol atan Lazio'nun gol yükünün neredeyse yarısını üstlenmiş durumda.

Lazio, lider Milan'ın 9 puan gerisinde, 40 puanla 5. sırada bulunuyor.

İtalya Serie A, Juventus, Lazio, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Serie A'da zirve oynayan takımları golcüleri taşıyor - Son Dakika Spor


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