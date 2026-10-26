İtalya'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı - Son Dakika
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İtalya'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı

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İtalya\'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı
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İtalya\'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen robot futbol turnuvasında insansı robotlar yeşil sahaya çıktı. Yapay zeka teknolojisiyle hareket eden robotların karşı karşıya geldiği müsabakada, Almanya ve Hollanda'dan iki takım birincilik için mücadele etti. Robotların futbol oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Maker Faire Rome etkinliği, teknoloji dünyasının sıra dışı bir futbol karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. İtalyan RoboCup İnsansı Robotlar Açık Futbol Müsabakası kapsamında düzenlenen maçta, futbolcuların yerini insansı robotlar aldı.

ROBOTLAR BİRİNCİLİK İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ

Orta boy insansı robotlar kategorisindeki birincilik mücadelesinde, Almanya'dan Hamburg Teknoloji Üniversitesi'nin HULKs takımı ile Hollanda'dan whIRLwind Amsterdam takımı karşılaştı.

İki takımın geliştirdiği robotlar, futbol sahasında mücadele ederek teknolojik yeteneklerini sergiledi.

AMAÇ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK

İlk kez 1997 yılında düzenlenen RoboCup müsabakaları, robotların yapay zeka, hareket kabiliyeti ve otonom karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Futbol karşılaşmaları sırasında test edilen teknolojiler, yalnızca spor alanıyla sınırlı kalmıyor. Robotların geliştirilmesinde kullanılan sistemlerden arama kurtarma ve taşımacılık gibi alanlarda da yararlanılıyor.

Yapay ZekaYapay ZekaHollandaAS RomaAlmanyaFutbolİtalyaSon Dakika

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