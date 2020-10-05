İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor - Son Dakika

İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor

İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurt dışındaki fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörü için 13-15 Ekim'de İstanbul'da olacak.

İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor, System.String[]

İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurt dışındaki fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörü için 13-15 Ekim'de İstanbul'da olacak.

JMK Tekstil'in açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında iptal olan tanıtım etkinliğini Türkiye'ye taşıdı.

İtalya'da düzenlenen önemli fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularının yeni kreasyonlarını belirlemesi ve modayı yakalaması için düzenlenen organizasyon, sektörün kumaş tedariğinde de önemli rol oynayacak.

Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla önemli İtalyan kumaş üreticisinin katılacağı "Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar" isimli etkinlik, Elite World Basın Ekspress'te 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ziyaretçi olarak bulunacak şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markaları yer alıyor.

"Dünyaca takip edilen yeni sezon kreasyonları beğeniye sunulacak"

Açıklamda görüşlerine yer verilen JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, şubattan itibaren tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlayan koronavirüs salgınının ülke ekonomilerine ve küresel ticarete büyük darbe vurduğunu bildirdi.

Pandemi nedeniyle çok sayıda fuarın iptal edildiğini, bazılarının ise online yapıldığını anlatan Büyük, fiziki fuarların yavaş yavaş başladığını ancak sektör için çok önemli olan organizasyonlarda işlerin istenildiği gibi gitmediğini bildirdi.

Milano Unica (İtalya), Munih Fabric (Almanya) ve Premier Vision (Fransa) organizasyonlarının gerçekleştirilemediğini kaydeden Büyük, şunları kaydetti:

"Böyle bir süreçte hazır giyim şirketlerimizin yetkilileri, satın almacıları, tasarımcıları veya diğer ilgilileri uluslararası uçuşlara pek sıcak bakmıyor. Biz de, yaşanan seyahat kısıtlamalarının devam edeceği öngörüsü ile ağustos itibarıyla tedarikçisi olduğumuz dünyaca ünlü İtalyan kumaş üreticileri ile görüşmeler başlattık. Türk hazır giyim sektörünün küresel modadan ve yeni koleksiyonlardan uzak kalmaması için onları Türkiye'ye getiriyoruz."

Büyük, etkinliğe katılan şirketlerin 2021-2022 kış koleksiyonlarını ve geleceğe dair fikirlerini sergileyeceğini belirterek, Türk markaların ise yeni sezon kreasyonlarını İstanbul'da görme ve geleceğe dair tasarımlardan haberdar olma şansını yakalayacağını anlattı.

"Pandemi kuralları çerçevesinde tüm önlemler alındı"

Vejni Büyük, JMK Tekstil'in İtalyan firmaların yıllardır Türkiye temsilcisi olduğunu belirterek, İtalyanların da Türkiye'ye gelmek için çok istekli olduğunu bildirdi.

Organizasyonu pandemi nedeniyle çok geniş bir alanda hayata geçireceklerini aktaran Büyük, "Tüm hijyen ve mesafe kuralları alındı. Her türlü detay düşünüldü." ifadelerini kullandı.

? "İhracatın artmasına katkı sunacak"

JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Büyük, Türk hazır giyim sektörünün alanında dünyanın parlayan yıldızı olduğunu, hemen her ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydederek, ocak-eylül döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 12 milyar 123 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Böyle bir süreçte 9 ayda 12 milyar doları aşan ihracatın büyük başarı olduğunu vurgulayan Büyük, en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin başında kadın dış giyimin geldiğini, onu erkek kıyafetinin takip ettiğini belirtti.

Büyük, özellikle Avrupa ülkelerine ciddi ihracat yapıldığını kaydederek, eylülde bu alanda yapılan dış satışın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 798 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Vejni Büyük, "Böyle bir dönemde bu fuarı yaparak ticareti canlandırmayı hedefliyoruz. Fuarımız, ihracatın artmasına da katkı sunacak. Firmalarımız yeni sezonlara dair dünyaca takip edilen kreasyonları yurt dışına çıkmadan görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hazır giyimin devleri katılacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar" etkinliğine katılacak Türk hazır giyim sektörünün liderleri organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, devam eden uluslararası seyahat kısıtlaması nedeniyle koleksiyonları oluşturmada kendilerine katkı sağlayan uluslararası kumaş ve moda fuarının hiçbirisine katılamadıklarını bildirdi.

Abdullah Kiğılı, "JMK Tekstil'in modaya yön veren İtalyan kumaş üreticilerini ve 2021-2022 kış koleksiyonlarını Türkiye'ye getirerek Türk hazır giyimciler ile buluşturma organizasyonunu önemli buluyoruz. Bu organizasyonun ihracatımıza da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Üretim ve ihracata moral ve motivasyon olacak"

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise, pandemi nedeniyle dünyada fuarların iptal edildiği bir dönemde JMK Tekstil'in düzenleyeceği bu organizasyonun üretici ve ihracatçılara moral ve motivasyon sağlayacağını, bu açıdan olması büyük önem taşıdığını kaydetti.

Orakçıoğlu, "İtalyan kumaş üreticilerinin Türk moda markaları ile İstanbul'da fiziki ortamda buluşacak olması, iş birliklerinin geliştirilmesi açısından hepimizin işlerini kolaylaştıracak. Etkinliğin pandemi nedeniyle sekteye uğrayan küresel ticarete dinamizm getirme noktasında da katkısı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avva Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik de, pandemi döneminde uluslar arası fuarların yapılamadığından bahsederek, "Böyle bir süreçte, cesurca ve inovatif şekilde modaya yön veren İtalyan kumaş üreticilerinin oluşturduğu 2021-2022 kış koleksiyonlarının, hazır giyim sektörü ile buluşturmaya yönelik JMK'nin yaptığı organizasyon sektörün önünü görmesine çok büyük katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

"İtalyanlar ile hazır giyim sektörü arasında köprü olacak"

Çift Geyik Karaca Genel Müdurü Cihat Özbekli, organizasyonun, iletişimi durma noktasına gelen hazır giyim sektörü ile İtalyan kumaşçılar arasında mükemmel bir köprü inşa edeceğini bildirdi.

Dufy Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Güney, mevcut olumsuz koşulları avantaja çevirmek gerektiğini belirterek, yeni koleksiyonları hayata geçirmenin öneminden bahsetti.

Organizasyona katılarak müşteriler için yeni koleksiyonlar geliştireceklerini anlatan Güney, "Bu etkinlik yine, yeniden ve hep birlikte güçlükleri aşabileceğimiz bir fırsatı da bize getirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, İtalya, Ekim, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi         
15:36
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei