Üye Girişi
İtfaiye personeline İHA eğitimi - Son Dakika

İtfaiye personeline İHA eğitimi

24.11.2021 20:21

İtfaiye personeline İHA eğitimi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline termal kamera entegre endüstriyel drone eğitimi verildi.

İtfaiye personeline İHA eğitimi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline termal kamera entegre endüstriyel drone eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum kapasitesinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve gelişen teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline Termal Kamera Entegre Endüstriyel Drone eğitimi verildi. Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları tarafından verilen ve iki gün süren eğitim Küçük Balıklı İtfaiye Grup Amirliği sahasında gerçekleştirildi. Kadıoğulları, İHA teknolojisinin yangın ve doğal afet izleme, büyük sanayi yangınlarında ekiplerin koordinasyonu ve yerlerinin anlık tespiti, anlık koordinat alma, yangın araçlarının ve yangın işçilerinin takibi gibi çok geniş bir alanda kullanılabildiğini söyledi. Bu teknoloji ile yangın aracına, yangın koordinasyon merkezine ve akıllı telefonlara anlık harita ve görüntü aktarımı, yangın ve doğal afet sonrası haritalama ve zarar şiddetinin konumsal dağılımının haritalanması gibi bir çok çalışmanın kolaylıkla yapılabileceğini anlatan Kadıoğulları, İHA'ların gece, yağmurda, kar yağarken ve -20 derece soğuğa kadar uçabilme, gelişmiş sensör yapısı ile derin vadilerde bile rahat uçuş imkanı ile ekiplerin görevlerini daha iyi yapabilmesine destek sağlaması gibi pek çok kolaylık sunduğunu söyledi.

Eğitim kapsamında ilk etapta 10'ar kişiden oluşan eğitim grupları gündüz pratik eğitimine tabi tutuldu. Gündüz eğitiminde, kullanılacak potansiyel termal ve zoom kameralı drone sistemleri tanıtıldı ve bunları kullanacak altyapı bilgisi oluşturuldu. Gündüz eğitimi sonucunda belirlenen 10 kişiye ise iki gün süresince gece uçuş eğitimini uygulamalı olarak gördü.

İtfaiye personeline İHA eğitimi
İtfaiye personeline İHA eğitimi
İtfaiye personeline İHA eğitimi
İtfaiye personeline İHA eğitimi

İhlas Haber Ajansı, İtfaiye, Termal, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtfaiye personeline İHA eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası

Son Dakika Haberleri
20:17 Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
20:17 Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı karara tepki gösterdi: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz
19:50 Gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi sürücüler benzin istasyonlarına akın etti
19:39 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı
19:38 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler netleşti
19:37 Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak kritik iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak
18:30 Galatasaray kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! İşte Fatih Terim'in takımdan göndereceği 5 futbolcu
18:27 HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi
18:18 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de
18:17 Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün aldığı ortak kararı duyurdu: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
Galatasaray'da Babel ayrılığın fitilini ateşledi! Oynamak istediği ligi bile açıkça dile getirdi Galatasaray'da Babel ayrılığın fitilini ateşledi! Oynamak istediği ligi bile açıkça dile getirdi         
20:16
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
16:35
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş         
15:55
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 20:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: İtfaiye personeline İHA eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement