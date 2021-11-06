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İTFAİYENİN KOMANDOLARI - Son Dakika

İTFAİYENİN KOMANDOLARI

06.11.2021 11:26

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan itfaiye erleri, yaptıkları dayanıklılık ve performans testleriyle 'komando' gibi eğitim alıyor.

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan itfaiye erleri, yaptıkları dayanıklılık ve performans testleriyle 'komando' gibi eğitim alıyor. İtfaiyeciler, sürekli olarak yaptıkları eğitimlerle her daim göreve hazır olduklarını gösteriyor.

Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için 24 saat nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, yangın ve deprem gibi afetlere karşı hazır olmak için sık sık dayanıklılık ve performans testlerine giriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde geçen hafta boyunca gerçekleştirilen eğitimlere, itfaiye personeli ve şoförlerden oluşan toplam 460 kişi katıldı. Eğitimlerde spor, dayanıklılık ve performans testleri ile ani gelişen olaylara en hızlı ve başarılı bir şekilde müdahalede bulunma yöntemleri uygulandı. Parkur eğitimlerinde itfaiye personeline dar alan geçişi, denge yürüyüşü, el koordinasyonu, engelli geçiş, seyyar merdiven taşıma, ağırlık taşıma, çapraz koşu, ağırlık çekme, yangıncı kıyafet kuşanma, solunum seti takma ve 4 katlı merdiven tırmanarak ağırlık çekme gibi dayanıklılık testleri gerçekleştirildi. İtfaiyeciler her daim göreve hazır olmaları için 'komando' gibi eğitimden geçirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İtfaiye Teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalıştıklarını belirtip, İtfaiye her zaman göreve hazır, 24 saat nöbette, bayram, hafta sonu, tatil demeden 365 gün milletimizin hizmetindedir. İtfaiyemiz hızır gibi vatandaşlarımızın yanında olmak için eğitimlerine de ara vermeden devam ediyor. Önce tedbir, önce eğitim anlayışı ile çalışmalarımıza başarı ile sürdürüyoruz dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Komando, Denizli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTFAİYENİN KOMANDOLARI - Son Dakika


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