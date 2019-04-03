İtiraz Sonucu Değiştirmedi
51 dakika önce
Sivas'ın İmranli AK Parti'nin seçim sonucuna itirazı sonucu değiştirmedi.
Sivas
'ın İmranli AK Parti
'nin seçim sonucuna itirazı sonucu değiştirmedi.
Sivas'ın İmranlı
ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP
70 yıl sonra İmranlı Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Adayı Murat Açıl
817 oyla belediye başkanlığını kazanırken AK Parti'nin adayı Murat Sevindik
809 oyda kaldı. AK Parti 8 oy farka itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi. İtiraz üzerine oylar bugün yeniden sayıldı. Yapılan sayımda sonuç ve oy oranı değişmedi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:10 Kaynak: İHA
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