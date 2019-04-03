Son Dakika Haberleri: İtiraz Sonucu Değiştirmedi

İtiraz Sonucu Değiştirmedi

51 dakika önce

Sivas'ın İmranli AK Parti'nin seçim sonucuna itirazı sonucu değiştirmedi.

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Sivas'ın İmranli AK Parti'nin seçim sonucuna itirazı sonucu değiştirmedi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP 70 yıl sonra İmranlı Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Adayı Murat Açıl 817 oyla belediye başkanlığını kazanırken AK Parti'nin adayı Murat Sevindik 809 oyda kaldı. AK Parti 8 oy farka itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi. İtiraz üzerine oylar bugün yeniden sayıldı. Yapılan sayımda sonuç ve oy oranı değişmedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:10 Kaynak: İHA

İmranlı, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Sivas, Güncel
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