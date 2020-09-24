İTO Başkanı Avdagiç: "Korona günlerinde iletişim faaliyetleri dijital mecralardan devam etti" - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç: "Korona günlerinde iletişim faaliyetleri dijital mecralardan devam etti"

12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni İstanbul Ticaret Odası'nın Eminönü'ndeki binasında sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

İTO Başkanı Avdagiç:

12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni İstanbul Ticaret Odası'nın Eminönü'ndeki binasında sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

Törende konuşan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 12 yıldır kesintisiz olarak düzenlediği bu ödül törenini Kovid-19 salgını nedeni ile bu seneki töreninin gecikmesine sebep olsa da yapılmasına engel olamadı. Bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum. Bir konuda daha sizi tebrik etmek istiyorum; üreticinin, KOBİ'lerin, tüccarların, üretimin parçası olan aktörlerin hayata tutunmasını sağlayan çok güzel haberler yaptınız. Ayrıca Korona günlerinde EGD üyeleri, gerek sosyal medya hesapları üzerinden ve gerekse zoom gibi online mecralar üzerinden iletişimi sürdürdü. Etkinliklerini bu mecralar üzerinden daha yoğun olarak devam ettirdi. Bunu biliyorum; çünkü bu etkinlerinden birine İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak ben de konuk oldum" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecinde basın yayın kuruluşlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ekonomi gazetecilerini çatısı altında toplayan EGD çok önemli bir misyona imza attı. Gerçekleştirdiği etkinliklerle bir yandan ekonomi gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlarken, diğer yandan da mesleğe gönül verenleri motive ediyor" dedi. Ülkesi ve milleti için çalışan şirketlerin yaptıkları işleri anlatmasında birincil iletişim kaynağının medya organları olduğunu ifade eden Erkan" Bu bakımdan bizlerin sesi olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz de sizlerin görev yaptığı saygın medya kuruluşlarına dijital platformlarımızla destek olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Pandemi salgını sürecinde ekonomiyle ilgili buluşmaları sürdürdüklerini, yaptıkları online toplantılarla ekonomideki gelişmeleri üyeleri ve kamuoyuna aktardıklarını anlatan EGD Başkanı Celal Toprak da, "Ekonomi yayıncılığını dijitale taşıdık. Çeşitli mecraları kullanarak ekonomide kal çalışmasını yaptık. Şimdi de bu ödül töreninde bir ilki deniyoruz. Hibrit bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde kurallara uyarak ekonomiyi hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. Yeni döneme ekonomi yayıncılığını adapte ediyoruz" dedi.

Gecede ödül kazanan isimler şunlar oldu:

"Ekonomi Haberi (Yazılı Basın)- Emre Eser- Hürriyet (Akbil Öğretim Fakültesi!)

Ekonomi Haberi (Tv)- Ceren Dilekçi- Bloomberg Ht Tv (Chatham House Başkanı Jim O'neill )

Ekonomi Haberi (İnternet) Sinan Sayrugaç Anısına - Rahim Ak- www.haberturk.com.tr (Milyonerler Borsaya Döndü)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın)- Orhan Orhun Ünal- Yeni Şafak (Güzel ve Çirkin)

Köşe Yazarı -Rüştü Bozkurt- Dünya/ Serpil Yılmaz- Sözcü

Ekonomi Programı (Televizyon)- Özlem Doğaner- A Para (Paranın Yönü)

Ekonomi Programı (Radyo)-Serhat Ayan- (Rs Fm )

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın)- Olcay Büyüktaş- Cumhuriyet (800 Milyon Kadın Taciz Mağduru)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın)-Utkucan Akkaş- Ege Telgraf (Tarımın Büyümesi İçin Yeni Toprak Haritası Şart)

Jüri Teşvik Ödülü-Gökhan Ergöçün- Anadolu Ajansı ( Türkiye, Buğdayda Kurak Seneler İçin Hazırlık Yapmalı)

Jüri Özel Ödülü-Hakan Güldağ- Dünya

Nezih Demirkent Özel Ödülü-Kerim Ülker-Dünya ( Söz Veren Çok Yatırım Yapan Yok)

Namık Ahıska Özel Ödülü -Sayime Başçı- Sözcü (Kaçak Rakının Vergi Kaybı 1.5 Milyar Dolar)/ İbrahim Acar- Sabah (Hayatımız Coin Oluyor)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü- Ayşegül Küçükkurt - Para Dergisi (Tüketiciyi Ham Yaptı)/ Önder Çelik- Türkiye (Dönerde Gıda Terörü Bitiyor)

Esen Salihoğlu Özel Ödülü/ Veysel Ağdar- Dünya (Konkordatoda 3 Mahkeme 3 Ayrı Karar)

Barış Bektaş Özel Ödülü/ Ömer Temur- Türkiye ( Yapay Zeka Sen Aylan Bebek Çekebilir Misin?) - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye, Eminönü, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Korona günlerinde iletişim faaliyetleri dijital mecralardan devam etti' - Son Dakika Ekonomi

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