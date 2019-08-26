İTSO'dan Yalçın Ertaş'a ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yöneticileri, uzun süre İnegöl Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.



İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri, uzun süre İnegöl Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan ve 31 Mart seçimlerinde Konya'nın Ilgın ilçesinden Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. İTSO heyeti, Ertaş'ın akabinde Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen'i de makamlarında ziyaret etti.



Yavuz Uğurdağ, "Geçmiş yıllarda görev yaptığı İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde İnegöl ekonomisine ve sanayiine önemli hizmetlerde bulunan Yalçın Ertaş'ı makamında ziyaret etmek istedik. İnegöl'de görev aldığı süreç içerisinde başkanımızla çalışmaktan dolayı büyük keyif almaktaydık. Başarılı ve etkin çalışmaları çerçevesinde İnegöl'e önemli hizmetlerde bulundular. Hayatını siyasi yönde sürdürmek isteyerek girdiği 31 Mart mahalli seçimlerinde halkın da teveccühü ile Ilgın Belediye Başkanı seçilen başkanımız, bilgi ve birikimini Ilgın halkının refahı ve mutluluğu için harcamak üzere yeni bir yola koyuldu. Bu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Destek olabileceğimiz noktada elimizden gelen katkıyı kendisine sunmaya hazırız. İnegöl olarak kendisine müteşekkir olduğumuzu belirtiyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz" dedi.



Yalçın Ertaş ise İTSO heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BURSA