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SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

25.08.2021 13:18

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyorSalih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)- Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da keyifler yerinde.

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA,(DHA)- Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da keyifler yerinde. Yeşil-beyazlılar, ligin 3'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Cuma gün saat 21.45'te Adana Demirspor'a konuk olacak Konyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; düz koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Topla oyun ve pas çalışması ile devam eden çalışma, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Musa Çağıran ve Marin Anicic katılmadı. Antrenman öncesinde teknik direktör İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: LİGE İYİ BAŞLAMAK BİZİM ADIMIZA ÖNEMLİ

İlk iç saha maçında taraftar önünde alınan galibiyetin önemine vurgu yapan teknik direktör Palut, "Başakşehir maçı, sezonun ilk iç saha maçıydı. bunun yanında uzun zaman sonra seyircimizin bize destek verdiği ilk maçtı. Lige iyi başlamak bizim adımıza önemli Adana Demirspor maçına hazırlıklarına devam ediyoruz" diye konuştu.

İBRAHİM SEHİC: BAŞAKŞEHİR MAÇININ SONUCU SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Başakşehir galibiyetinin sürpriz olmadığını söyleyen tecrübeli kaleci İbrahim Sehic, "Başkası bu sonucun sürpriz olduğunu düşünebilir ama benim için Başakşehir maçının sonucu sürpriz değildi. Çünkü sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Takımımızın hak ettiği yer ligin en üst noktalarında olması gerekiyor. Alçak gönüllü olmak gerekiyor. Hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. bu yüzden Adana Demirspor maçına da iyi bir şekilde hazırlanıp, rakibimizi ciddiye alacağız" ifadelerini kullandı.

İttifak Holding, Adana Demirspor, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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