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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda

13.11.2021 15:23
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda, bu yıl da başarı geleneğini bozmayarak kazandıkları ödüllerle Türkiye'yi gururlandırmayı başardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda, bu yıl da başarı geleneğini bozmayarak kazandıkları ödüllerle Türkiye'yi gururlandırmayı başardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, her yıl artan sayıda uluslararası proje üreten öğrenciler, dünya çapında başarılarıyla bilim dünyasında dikkati çekmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli bilim olimpiyatlarına davet ve kabul alan öğrenciler, bu yıl da uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, "Doğa Harikalarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri hem ulusal hem de uluslararası seviyede kazandıkları başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bünyesinde her yıl artan başarılarıyla bilim dünyasının dikkatini çekmeyi başaran gençlerimizin enerjileri ve bilimin ışığında gelişen vizyonlarıyla gelecek yıllarda da kazanacakları daha birçok başarıyla ülkemizi gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü öğrencileri Ayşegül Çelik ve Alkın Aclan, biyoloji öğretmeni Nuran Özkan'ın danışmanlığında Sağlık Bilimleri alanında geliştirdikleri "Should We Be Protected From Pathogens or Surgical Masks During Pandemic Periods? (Salgın Dönemlerinde Patojenden mi Yoksa Cerrahi Maskeden mi Korunmalıyız?)" projesi ile Sağlık Bilimleri Kategorisinde dünya 4'üncüsü olarak çok büyük bir başarıya imza atarken, yine aynı proje ile Sağlık Bilimleri kategorisinde Popüler Proje ödülünü de kazanmayı başardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Kampüsü öğrencisi Dilay Gökçe, fizik öğretmeni Gökhan Aldemir'in danışmanlığında Malzeme ve Mühendislik alanında gerçekleştirdiği "The Effect of Metal Flexibility on Vehicle Reliability with Nitinol (Nitinol ve Metal Esnekliğinin Araç Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi)" projesi ile En Çok Değinilen Proje ve Popüler Proje ödüllerini kazandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Kampüsü öğrencileri Ethem Can Kara, Ege Başbulut ve Eda Dikkaya biyoloji öğretmeni Çiğdem Özgürdal danışmanlığında Ekoloji alanında geliştirdikleri "Arıtma Çamurundan Gübreye Pseudomonas luteola'larla Yolculuk" projesi ile Hücresel ve Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyoloji kategorisinde Popüler Proje ödülünü de kazandılar.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Kampüsü öğrencileri Yağmur Özdemir, Melisa Bahadır ve Doğa Çelik, biyoloji öğretmeni Çiğdem Özgürdal danışmanlığında Biyoçeşitlilik alanında geliştirdikleri "Keten Tohumunun Yapısındaki Pektin Heterosakkaritinden Organik Yapıştırıcı Yapımı" projesi ile Biyokimya kategorisinde, Sao Paulo'daki başarılı fen projelerinin katıldığı FENODANTE Bilim Olimpiyatları'na en üst kategoriden direk Final etabına katılma hakkı kazandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İncek Kampüsü öğrencisi Asya Nur Çelik, biyoloji öğretmeni Tuğba Kara danışmanlığında sağlıklı yaşam alanında geliştirdiği "Devolopment of Products with Medicinal Valve from Herbal Wastes (Bitkisel Atıklardan Tıbbi Değeri Olan Ürün Geliştirilmesi)" projesi ile Biyokimya ve Kimya alanında Popüler Proje ödülünü de kazandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencileri Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz, biyoloji öğretmeni Selen Çakas Coşkun danışmanlığında Biyoinformatik alanında geliştirdikleri "Bioinformatics Approach To The Peto Paradox (Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım)" projesi ile Uluslararası Popüler Proje ödülünü de kazandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri geçmiş yıllarda biyoloji alanında MOSTRATEC 2020 Finalleri'nde en beğenilen proje, 2019 Finalleri'nde dünya 4'üncülüğü, 2018 Finalleri'nde Dünya 2'nciliği, 2017 Finalleri'nde dünya 2'nciliği ve 4'üncülüğü, 2016 Finalleri'nde dünya 2'nciliği ve 4'üncülüğü, 2015 Finalleri'nde ise dünya 1'inciliği, 3'üncülüğü ve 4'üncülüğü kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Türkiye, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda - Son Dakika


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SON DAKİKA: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda - Son Dakika
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