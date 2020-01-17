İTÜ Rektörü, Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşlarının ödendiğini açıkladı - Son Dakika

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını açıkladı.



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Prof. Dr. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun." dedi. - İSTANBUL