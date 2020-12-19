İvrindi ve Gökçeyazı ovalarında 23 bin 210 dekar alan sulamaya açıldı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Ardıçtepe Barajı'ndan, İvrindi ve Gökçeyazı ovalarındaki 23 bin 210 dekar alan sulamaya açıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Balıkesir'deki topraklar suyla buluşmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ardıçtepe Barajı sulama inşaatında 23 bin 210 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını, projenin tamamlanmasıyla toplamda 36 bin 620 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti.

Yıldız, projenin yüzde 78'lik kısmının tamamlandığını bildirerek, "126 kilometrelik sulama şebekesinin 81 kilometresi döşenmiştir. Gökçeyazı Ovasında kalan 13 bin 410 dekar tarım alanındaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 150 Milyon 415 bin lira katkı sağlanacaktır." ifadesinde bulundu.