"İyi ki bizim başkanımızsınız" - Son Dakika

"İyi ki bizim başkanımızsınız"

09.10.2020 10:10

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. Gezi esnasında bölge sakinlerinden büyük ilgi ve takdir gören Başkan Yalçın'a bir vatandaşın söylediği, "Talasla gurur duyuyorum, iyi ki bizim başkanımızsınız." sözleri dikkat çekti. Başkan Yalçın, burada yaptığı açıklamada parka belediye meclisi kararı gereği 'Sağlık Çalışanları Parkı' adını vereceklerini söyledi.

Mevlana Mahallesi'nde Karasu ve Heves caddeleri ile Taslak Sokak arasında kalan kayalık alana yapılan parkı gezen Başkan Yalçın'a ilgi büyüktü. Gerek çocuklarla gerekse de bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet edip hal hatır soran Başkan Yalçın, yapılan çalışmalardan dolayı büyük övgü aldı. Başkan Yalçın, çocuklara da Nene Hatun ve Aziz Sancar'ın hayatını anlatan çizgi romanlar hediye ederek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

"SAYENİZDE YEŞİL TALAS'A DÖNÜŞÜYOR"

Bölge sakinlerinden olduğunu ifade eden bir vatandaş Talas'ın yeniden yeşile büründüğüne dikkat çekerek, "Talas önceden yeşildi, sonra kayboldu. Şimdi sayenizde yeniden Yeşil Talas'a dönüşüyor. Çok teşekkür ederiz." derken hizmete giren parkta oturan kadınlar da, "Başkanım çok güzel bir park oldu. Allah razı olsun, gönül rahatlığı ile burada oturup dinleniyoruz." diye konuştu.

Gezi esnasında yolu sık sık kesilen ve övgü dolu sözler alan Başkan Yalçın'a bir vatandaşın söylediği sözler ise bir hayli dikkat çekiciydi. "İyi ki bizim başkanımızsınız." ifadesini kullanan bölge sakini, "Böyle bir park Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. 10 numara park oldu. Allah razı olsun. Bunu yürekten söylüyorum. Türkiye'nin her tarafını gezdim, gerçekten Talas mükemmel. Türkiye'de en örnek kent. Allah sizden bin kere razı olsun. İyi ki bizim başkanımızsınız." değerlendirmesinde bulundu.

PARKIN ADI 'SAĞLIK ÇALIŞANLARI' OLACAK

İnceleme gezisinin ardından açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parka 'Sağlık Çalışanları Parkı' adını vereceklerini belirterek, "Bugün Mevlana Mahallesi'nde çok farklı bir parktayız. Meclisimiz bu parkın adını 'Sağlık Çalışanları Parkı' olarak onayladı. Öncelikle teşekkürün bir ifadesi olarak bu parkı sağlık çalışanlarımıza armağan ediyoruz. Bu parkın özelliği inişli çıkışlı, virajlı ve meyilli bir alandan oluşması ve bu haliyle 2 bin metre uzunluğunda çok güzel bir yürüyüş yolu içermesi. 7 bin metrekare alana sahip parkta yürüyüş yollarının yanında yeşil alanlar, spor sahaları ve oyun grupları yer alıyor. Ayrıca hayvanlar için doğal kayalıklardan oluşan barınma yerleri var. Bu park yaklaşık 15 bin kişiye hitap ediyor." dedi.

Doğal yapısı korunarak modern bir yürüyüş yoluna sahip parkta ayrıca pandemi şartlarına uygun imal edilmiş ayak basmalı çeşmeler de yer alıyor. Parkın sulama ve aydınlatma sistemleri ise cep telefonundan kontrolle yönlendirilebiliyor. - KAYSERİ

İyi ki bizim başkanımızsınız
İyi ki bizim başkanımızsınız
İyi ki bizim başkanımızsınız

Mustafa Yalçın, Gezi Parkı, Türkiye, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İyi ki bizim başkanımızsınız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Biraz önce dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Biraz önce dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
"Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi         
10:21
Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı         
10:12
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri         
10:01
Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı         
09:56
Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı         
09:21
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı         
01:45
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 11:33:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İyi ki bizim başkanımızsınız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei