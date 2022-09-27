İyi Parti Erzurum İl Başkanlığı, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Erzurum'da Yapamadığı Suç Duyurusunu Ankara'da Yaptı

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı, Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk iddialarında adı geçenler hakkında Erzurum'da yapamadığı suç duyurusunu Ankara'da yaptı. İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Erzurum'da yapmış olduğumuz suç duyurusu çeşitli bahanelerle kabul edilmemişti, bizler de suç duyurumuzu yapmak için Ankara Adliyesi'ne geldik. Bütün mücadelemiz, yapanın yaptığının yanına kar kalmayacağı bir ülke içindir" dedi.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk iddialarında adı geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında geçen hafta Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmak istedikleri suç duyurusunun işleme alınmadığı açıklamıştı. Kırkpınar, bugün Başkent'e gelerek Erzurum'da yapamadıkları suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı. Akpınar, suç duyurusunun ardından adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emir olmadan, talimat olmadan dosyayı kabul edemeyeceklerini, herhangi bir işlem yapamayacakları bize söyleyince ısrarcı olmadık. Erzurum olmayınca avukatlarımızla birlikte 890 kilometre yol gelerek bugün Ankara Adliyesi'nde müracaatımızı yaptık. Suç duyurumuz kabul edildi. 85 milyon adına olan talebimiz, Erzurum'da kabul edilmedi. Buradan AK Parti iktidarına seslenmek istiyorum; artık bu millet, adalet bekliyor.

"ERZURUM'DA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SUÇ DUYURUSU KABUL EDİLMEMİŞTİ, SUÇ DUYURUMUZU YAPMAK İÇİN ANKARA ADLİYESİ'NE GELDİK"

Erzurum'da yapmış olduğumuz suç duyurusu çeşitli bahanelerle kabul edilmemişti, bizler de suç duyurumuz yapmak için Ankara Adliyesi'ne geldik. Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında suç duyurusunda bulunduk.

"BİZİM TÜM MÜCADELEMİZ, YOLSUZLUKLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTENLERE 'DUR' DEMEK İÇİNDİ"

Bütün mücadelemiz, yapanın yaptığının yanına kar kalmayacağı bir ülke içindir. Bizim tüm mücadelemiz, yolsuzlukların üstünü örtenlere 'dur' demek içindir. Ülkemizde açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşayan milyonlar içindir. Ülkenin geleceği, milletimizin refahı içindir. Hakkın, hukukun, adaletin tesisi içindir. Çocuklarımıza temiz bir toplum, aydınlık ve refah bir gelecek içindir tüm mücadelemiz. Söz verdik, yapmak da boynumuzun borcudur.

"ZEHRA TAŞEKESENLİOĞLU CUMHURİYET'İMİZİN SAVCILARINA GELİP GERÇEKLERİ ANLATSIN"

Mücadelemizi İYİ Parti olarak, Sayın Genel Başkan'ımız Meral Akşener'in başkanlığında sonuna kadar sürdüreceğimizden milletimizin şüphesi olmasın. Dini duyguları sömürmekte mahir olanların vatan evlatlarını sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda tavrımız nettir. Buradan 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sesleniyorum. Gelecek nesillerin emaneti olan bu güzel vatan için, 85 milyonun hakkı için bu durumun takipçisi olacağız. AK Parti iktidarına sesleniyorum; aşağıdan yukarıdan yolu sonu görülüyor, artık geçmiş olduğunuz köprüleri lütfen yıkmayın, bir gün döndüğünüz de o köprüler size de lazım olacak. Bir tavsiyem de Zehra Taşekesenlioğlu'na; Cumhuriyet'imizin savcılarına gelip gerçekleri anlatsın."