İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Kahramankazan ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Kızılcahamam'a geçti.

Esnafı ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Lideri Akşener, daha sonra Türkiye'de 1980'den bu yana şehit olan askerleri temsilen künyelerin asılı olduğu "Şehit Ağacı"nı ziyaret ederek, dua okudu.