Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a İYİ Parti lideri Akşener'den sert ifadeler: O şerefsize gerekeni yapamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin (MEKAD) düzenlediği 'Ben Kadınım, Umudun Adıyım' programına katıldı. Akşener burada yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

AKŞENER'DEN SERT SÖZLER

Akşener, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın genelevde çalıştığını iddia eden Nur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu ifade edilen Hasan Akar'la ilgili çok sert konuştu. Akar'a yönelik "Şerefsiz" diye hitap eden Akşener, gereğini yapamadığı için özür diledi.

Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Atatürk'ün pek çok batı ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi… Aslında vermedi. Aslında bize duyduğu saygıyla 'Bu sizin hakkınızdır, alın' dedi. Peki biz ne yaptık? Ben STK'lardan gelirim. Kadın hakları derneklerinin içinden gelirim. Biz maalesef elimize aldığımız o mirası yeteri kadar yayamadık.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Ben Meral Akşener; İzmit'in Gündoğdu Köyü'nden çıkmış bir ailenin kızıyım. Atatürk'ün anasının adını taşıyan Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum.

"SARAYDA AĞIRLANDI O ŞEREFSİZ"

Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim, özür. Onun için Emine Bulut'un acısı devam ediyor. Onun için Özgecan'ın acısı devam ediyor. Onun için Bergenler'in öldürülmesi devam ediyor. Şimdi bu ağır yükler biz kadınlarınsa eğer o zaman o yükleri taşıyan bu bedenler elbette gereken gücü elde etmeliler."