İyi Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi

İYİ Parti İstanbul
İl Başkanlığına Buğra Kavuncu yeniden seçildi. Maltepe
'deki Yalçın Kızılay
Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen İYİ Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrenin divan kurulu başkanlığına parti genel başkan yardımcısı Hasan Seymen
, başkan yardımcılığına İYİ Parti Genel İdare Kurulu
Üyesi Celal Karapınar
, katip üyeliğine İskender Duriç
, Meral Alemdar
ve Uğur Tarhan seçildi.
Daha sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in mesajı okundu.
Kongrede, mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kurucular Kurulu Üyesi Ali Dinçer Çolak
ve eski il ve teşkilat başkanı Samet Reis İl Başkanı adayı olarak yer aldı.
Adayların konuşmalarının ardından, oy verme işlemine geçildi.
542 delegenin oy kullandığı seçimde 252 oy alan Buğra Kavuncu, İl Başkanlığına yeniden seçildi. Samet Reis 140, Ali Dinçer
Çolak ise 150 delegenin oyunu aldı.
Buğra Kavuncu, profesyonellikten ve liyakatten ödün vermeyen, aynı zamanda Türk geleneğiyle uyumlu bir yönetim anlayışını tesis etme vizyonuyla hareket edeceğini belirtti.
Kongreye, partinin genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ
, Hayrettin Nuhoğlu
, Hasan Seymen, Yavuz Temizer
, Berna Sukas
, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
ve çok sayıda partili katıldı.
Öte yandan, oy kullanma işlemleri sırasında, bir delegeye yönlendirme yaptığı öne sürülen sandık görevlisine diğer delegelerin itiraz etmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Divan kurulunca sandık görevlisinin yerine bir başka görevli getirildi.