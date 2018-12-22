Son Dakika Haberleri: İyi Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi

İyi Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi

3 saat önce

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına Buğra Kavuncu yeniden seçildi.

İyi Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi, System.String[]
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına Buğra Kavuncu yeniden seçildi.

Maltepe'deki Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen İYİ Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin divan kurulu başkanlığına parti genel başkan yardımcısı Hasan Seymen, başkan yardımcılığına İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Celal Karapınar, katip üyeliğine İskender Duriç, Meral Alemdar ve Uğur Tarhan seçildi.

Daha sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajı okundu.

Kongrede, mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kurucular Kurulu Üyesi Ali Dinçer Çolak ve eski il ve teşkilat başkanı Samet Reis İl Başkanı adayı olarak yer aldı.

Adayların konuşmalarının ardından, oy verme işlemine geçildi.

542 delegenin oy kullandığı seçimde 252 oy alan Buğra Kavuncu, İl Başkanlığına yeniden seçildi. Samet Reis 140, Ali Dinçer Çolak ise 150 delegenin oyunu aldı.

Buğra Kavuncu, profesyonellikten ve liyakatten ödün vermeyen, aynı zamanda Türk geleneğiyle uyumlu bir yönetim anlayışını tesis etme vizyonuyla hareket edeceğini belirtti.

Kongreye, partinin genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ, Hayrettin Nuhoğlu, Hasan Seymen, Yavuz Temizer, Berna Sukas, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda partili katıldı.

Öte yandan, oy kullanma işlemleri sırasında, bir delegeye yönlendirme yaptığı öne sürülen sandık görevlisine diğer delegelerin itiraz etmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Divan kurulunca sandık görevlisinin yerine bir başka görevli getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:43 Kaynak: AA

Maltepe, Hasan Seymen, İstanbul, İYİ Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı İstanbul Yara Sandı Ama...

Yazılım Uzmanı Sevdiği Kadından Özür Dilemek İçin Ankara'dan İstanbul'a Yürümeye Başladı Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:18:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti İstanbul 1. Olağanüstü İl Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]