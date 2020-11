İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Yanıkömeroğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bize çizdiği yolda, genel başkanımızın önderliğinde kadınlarımızın sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Onları güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'nin, kadının başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere hayatın her alanında güçlenmesi için başlattığı "Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri" projesi kapsamında kentte faaliyete geçen şubeyi ziyaret etti.

Yanıkömeroğlu, daha sonra parti binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İYİ Parti olarak yalnızca anlamlı günlerde değil, 365 gün kadınların hayatlarına dokunarak farklılık yaratmaya, onların ekonomik ve sosyal hayata katkılarını sağlamaya, daha mutlu ve güçlü olmalarına çalıştıklarını söyledi.

Diğer partilerden en büyük farklarının genel başkanlarının kadın olduğunu söyleyen Yanıkömeroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bize çizdiği yolda, genel başkanımızın önderliğinde, liderliğinde kadınlarımızın sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Onları güçlendirmeye çalışıyoruz. Seçmenlerin de bir kadın lideri olan partiden beklentisi çok fazla. O yüzden biz de bu sorumluluk bilinci içinde il teşkilatlarımızla birlikte büyük projelere imza atmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadınların çok büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda olduğunu dile getiren Yanıkömeroğlu, "Bunların başında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve kadın istihdamı gelmekte. Baktığımız zaman tüm bu sorunların kökeninde aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Ülkemizde bir an önce, acilen toplumun her kesimince hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması lazım. Biz bütün bu sorunları siyasi bir sorun olarak görmeyip toplumsal bir sorun olarak görmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde mücadele edip bu şekilde çözüm bulmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde "Güneşin Kadınları Kooperatifi" adlı bir proje başlattıklarını vurgulayan Yanıkömeroğlu, ülke genelindeki üçüncü kooperatifi Düzce'de açtıklarını, kadınların güçlenmesini amaçladıklarını kaydetti.