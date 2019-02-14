İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Açıklaması

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye gibi tarımda kendine yetme potansiyelinde olan bir ülkede tarım ürünlerinin denetimli satışa sunulmasının, "uygulanan tarım politikalarının yanlışlığının bir göstergesi" olduğunu söyledi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye gibi tarımda kendine yetme potansiyelinde olan bir ülkede tarım ürünlerinin denetimli satışa sunulmasının, "uygulanan tarım politikalarının yanlışlığının bir göstergesi" olduğunu söyledi.



Yokuş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda artan sebze ve meyve fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için hükümetin çareyi tanzim satışta bulduğunu ifade etti.



"İktidarın sorumluluklarından sıyrılarak, faturayı başkalarına kestiğini" öne süren Yokuş, "Üreticinin, çiftçinin suçu nedir? Aradaki komisyoncunun, nakliyatların, artan mazot fiyatlarının, gübre zamlarının ilaç ve tohumdaki fahiş artışların suçlusu kim?" sorusunu yöneltti.



Baskılama ve tanzim satış merkezleri ile sorunların çözülemeyeceğini, geçici çözümlerle ne tarımın ne de çiftçinin kurtulamayacağını savunan Yokuş, şöyle devam etti:



"İnsanları ayrıştırarak, onlara terörist muamelesi yapıp suçlayarak ülkemizin tarımda geldiği durumu göz ardı etmek doğru değildir. Ürünlerin maliyetlerine bakmadan, tanzim satış mağazası açmak abesle iştigaldir. Çiftçi ürettiği malın vergilerini son kuruşuna kadar öderken, pazarcılar ve marketler bir yandan kira verip bir yandan vergisini öderken, bu tanzim satış yerlerinde kira ödenmeyecek, vergi ödenmeyecek. Madem öyle çiftçiden de vergi almayı bırakın. Kira veren esnaftan da kirasını almayın. Böylece sorun çözülmüş olur. Bilinmelidir ki devlet vatandaşı ile rekabet etmez. Devlet vatandaşlarının sorununu çözmek için vardır. Devletin öncelikle dış rekabete yetecek kadar girdilere teşvik vermesi gerekir. Ayrıca çıktı fiyatlarını denetler. Türkiye gibi tarımda kendine yetme potansiyelinde olan bir ülkede tarım ürünlerinin denetimli satışa sunulması, uygulanan tarım politikalarının yanlışlığının bir göstergesidir."



Yokuş, tarım ve hayvancılığın dünya ülkeleri için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçinin, hayvancının yanında olunmaması halinde üretimden iyice uzaklaşılacağını söyledi.



"Şimdi bile çiftçiler toprağa küsmüş durumdalar." diyen Yokuş, öncelikle tarımı ve üretimi milli ekonomiye kazandırmak için dışa bağımlı tarım ürünlerinden kurtulunması gerektiğini dile getirdi. Yokuş, "Bu da kendi tohumumuzu kendi fidemizi üretmekle mümkündür. Dışa bağımlı tarımdan kurtulduğumuzda gübre, ilaç tohum fiyatları da kendiliğinden düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi

HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!

İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu

Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak