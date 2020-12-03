İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un acı günü - Son Dakika

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un annesi vefat etti.

Yokuş'un annesi Emine Yokuş, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Emine Yokuş'un bugün öğlen namazına müteakip doğum yeri olan Beyşehir'e bağlı Göçü Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, twitter hesabından yayımladığı taziye mesajı ile Milletvekili Yokuş ve ailesine başsağlığı diledi.

Akşener, mesajında, "Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş'un kıymetli annesi Emine Yokuş'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, değerli yol arkadaşım Fahrettin Yokuş başta olmak üzere acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.