Son Dakika Haberleri: İyi Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak Atandı

İyi Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak Atandı

1 saat önce

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak atandı.

İyi Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak Atandı, System.String[]
İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak atandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının İl Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesinin ardından yaşanan adaylık krizi sonrası görevden alınan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın yerine, İYİ Parti'den Mezitli 1. sıra meclis üyesi aday adayı olan Alican Özbayrak'ın atandığı bildirildi.

Görevlendirme yazısının dün parti genel merkezi tarafından il teşkilatına gönderilmesinin ardından Alican Özbayrak'ın, meclis üyeliği aday adaylığını çekerek göreve başladığı belirtildi.

Alican Özbayrak, geçmiş yıllarda Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Mezitli, Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti, Mersin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü

HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu İYİ Parti'de İkinci Aday Krizi! Belgeleri Yetişmeyince Demokrat Parti'den Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 13:05:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]