Son Dakika Haberleri: İyi Parti'nin Uşak'taki Seçim Sonuçlarına İtirazı

İyi Parti'nin Uşak'taki Seçim Sonuçlarına İtirazı

1 saat önce

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım, merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek, "Tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Biz de bu oyların sonucu değiştirebileceğini düşünüyoruz.

İyi Parti'nin Uşak'taki Seçim Sonuçlarına İtirazı, System.String[]
İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım, merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek, "Tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Biz de bu oyların sonucu değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden diğer illerde verilen emsal kararlarla yarın İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yenileyeceğiz." dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına bugün yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Değişik illerde aynı itirazların seçim kurullarınca kabul edildiğini, Uşak'ta itirazın reddedilmesini anlayamadıklarını aktaran Yıldırım, "Ankara başta olmak üzere bazı illerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik partilerin yaptığı itirazlar kabul edildi, oylar sayılmaya başlandı. İl merkezinde bizim tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Biz de bu oyların sonucu değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden diğer illerde verilen emsal kararlarla yarın İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yenileyeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, itirazın kabul edilmesi ve oyların sayılmasının demokrasinin gereği olduğuna değinerek, sandıktan çıkacak sonuca herkesin razı olması gerektiğini, bu nedenle sürecin şeffaf yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uşak merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın'ın kazandığının duyurulması üzerine, İYİ Parti İl Başkanlığı 31 Mart yerel seçim sonuçlarına bugün itirazda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:03 Kaynak: AA

Ankara, İYİ Parti, Uşak, Politika
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