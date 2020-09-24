İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı ve 8 kişi evde kumar oynarken yakalandı - Son Dakika

İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın Fındıklı ilçesindeki evine kumar baskını yapıldı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiye, toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesine bağlı Gürsu köyünde İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini görenler, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Aralarında Şinasi Yıldız'ın da olduğu 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ele geçirildi.