İYİ Parti Selendi'de Türk dönemi - Son Dakika

İYİ Parti Selendi'de Türk dönemi

İYİ Parti Selendi İlçe Teşkilatının pandemi nedeniyle ertelenen 2. Olağan Kongresi yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde yapıldı.

İYİ Parti Selendi İlçe Teşkilatının pandemi nedeniyle ertelenen 2. Olağan Kongresi yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde yapıldı. Kongrede tek aday olan Emekli Öğretmen olan Eski Ülkü Ocakları İlçe Başkanı İlhan Türk İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı seçildi.

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Kongre sürecinin devam ettiği İYİ Parti'de, kongre heyecanı Selendi'de yaşandı. 21 Mart 2020'de yapılması gerekirken salgın nedeniyle ertelenen kongrede mevcut başkan Tevfik Gülmez aday olmadı. 51 kayıtlı üyesi bulunan partinin kongresinde divan başkanlığını Mehmet Yurt yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından raporların okunması ve oylanması ile devam eden kongrede mevcut İlçe Başkanı Tevfik Gülmez ve İl Başkanı Hasan Eryılmaz birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yönetim kurulunun tanıtımının ardından oylamaya geçildi. Kullanılan oyların tamamını alan İlhan Türk ve yönetimi İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı seçildi.


Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan İYİ Parti yeni İlçe Başkanı İlhan Türk, öncelikle partinin kurulduğu günden bugüne kadar zor şartlar altında başarıyla bugünlere taşıyan kurucu Başkan Tevfik Gülmez ve yönetimine teşekkür etti. Türk, "Partimizi en iyi şekilde temsil etmek görevi ben ve arkadaşlarımıza layık görüldü. İnşallah öncelikle önümüzdeki süreçte üye sayımızı 10 kat artıracağız buna inanıyoruz. 2023 seçimlerine iyi bir şekilde hazırlanıp başarılı olacağız. Ben buna inanıyorum onun için genel Başkanımız Meral Akşener'e en büyük desteği sağlayacağız." dedi.


İYİ Parti Selendi İlçe Kongresine İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İl Başkan Adayı Bülent Alkış, Alaşehir Belediyesi eski Başkanı Gökhan Karaçoban, CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, İYİ Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının ilçe başkanları ve yöneticileri ile partililer katıldı.


Kongreye katılanlar üyeler maske ile oy kullandı. - MANİSA

Koronavirüs, İYİ Parti, Selendi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Selendi'de Türk dönemi - Son Dakika

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