İyi Partili Dursun Ataş: "Bu Teklifin Amacı Tek Adam Rejimiyle Sosyal Medyayı ve Özgür Basını Kontrol Altına Almak" - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Partili Dursun Ataş: "Bu Teklifin Amacı Tek Adam Rejimiyle Sosyal Medyayı ve Özgür Basını Kontrol Altına Almak"

13.10.2022 15:23

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM’de görüşülen ‘sansür yasası’ teklifine ilişkin; “Bu kanun teklifinin de asıl amacı tek adam rejimiyle tavan yapan baskılara rağmen ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını ve sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışmaktır” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM'de görüşülen 'sansür yasası' teklifine ilişkin; "Bu kanun teklifinin de asıl amacı tek adam rejimiyle tavan yapan baskılara rağmen ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını ve sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışmaktır" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM Genel Kurulu'nda dün 'sansür yasası' teklifine ilişkin söz aldı. Ataş, şunları söyledi:

"AMAÇ YANDAŞA KAMU KAYNAKLARINI SEFERBER ETMEK DEĞİL, İFLASIN EŞİĞİNDEKİ YEREL BASINA DESTEK VERMEK OLMALIDIR"

"Kanun teklifinin görüşülen maddesi, resmi ilan ve reklamların verilebileceği internet haber sitelerinin kamuoyuna duyurulmasını amaçlamaktadır. Resmi ilan ve reklamların internet üzerinden yayın yapan haber siteleri üzerinden yayınlanması ve bu şekilde internet haber sitelerinin desteklenmesini olumlu buluyoruz, ancak bunun adaletli ve şeffaf yapılması gereklidir. Ayrıca yerel radyo ve televizyon kanallarının da Basın İlan Kurumu kapsamına alınması gerekmektedir. Amaç yandaşa kamu kaynaklarını seferber etmek değil, birçoğu ekonomik olarak iflasın eşiğinde olan yerel basının desteklenmesi olmalıdır.

"BU TEKLİFİN AMACI TEK ADAM REJİMİYLE SOSYAL MEDYAYI VE ÖZGÜR BASINI KONTROL ALTINA ALMAK"

Üç ayrı profesyonel medya takip izleme şirketi verilerine göre, 2020 yılında yazılı basında kamu bankaları yandaş basını reklama boğarken muhalif basına bir santimlik bile yer vermemiştir. Yandaş basını, basın yayın organlarını reklama, paraya boğarken gerçekten tirajı yüksek gazete ve daha çok takip edilen görsel medyaya eleştirel yaklaştığı için reklam vermemektedir. Yani, AKP iktidarı elinde tuttuğu kamu gücünü Basın İlan Kurumu'nun ilan ve reklam hakkı iptalleriyle, İletişim Başkanlığı'nın basın kartlarını yenilememesiyle, RTÜK'ün cezaları ve açılan davalarla iktidarla aynı çizgide olmayan medya kuruluşlarını baskı altına alma aracı olarak kullanmaktadır. Bu kanun teklifinin de asıl amacı tek adam rejimiyle tavan yapan baskılara rağmen ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını ve sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışmaktır.

"DEVLET İMKANLARI YANDAŞ MEDYAYA AKTARILIYOR, MUHALİF MEDYAYA CEZA YAĞDIRILIYOR"

Demokratik bir devlette olmazsa olmaz kurumların başında özgür basın gelmektedir. Bugün Türkiye'de 697 televizyon kanalı, ulusal, yerel ve bölgesel olmak üzere toplam 2 bin 165 gazete bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada bu televizyon kanalları ve gazeteler içerisinde iktidarla aynı çizgide olmayan veya bağımsız olarak tanımlanan basın kuruluşlarının oranı yüzde 5'i bile geçmemektedir. Buna rağmen iktidar, RTÜK ile Basın İlan Kurumu'nu iktidarla aynı çizgide olmayan medyanın üzerinde kılıç gibi sallamaktadır. RTÜK 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu bağımsız şekilde yayın yapmaya çalışan medya kuruluşlarına toplam 109 ceza verirken yandaş medyaya verdiği ceza sadece 3 tanedir. RTÜK 2021 yılında hükümetin politikalarını eleştiren kanallara toplamda 21,5 milyon lira ceza kesmiş, buna karşın haklarında 100 binin üzerinde şikayet bulunan yandaş basına ise hiç ceza kesmemiştir yani yüzde 5'e 21,5 milyon ceza, yüzde 95'e sadece sıfır lira ceza. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet anlayışı işte budur. Devlet imkanları yandaş medyaya aktarılırken muhalif medyaya cezalar yağdırılmaktadır. Durum böyleyken çıkıp basın kanunu çıkarıyoruz demek; iki yüzlülüktür, samimiyetsizliktir. Bu basın kanunu değildir, olsa olsa bu, bana yasal hak, sana yasak kanunudur. Bu zihniyetin artık ülkeye de basına da yararlı bir düzenleme yapması beklenemez.

"15 BİNİN ÜZERİNDE GAZETECİ İŞSİZ! REKLAM GELİRLERİ ADALETSİZ DAĞITILIYOR"

Türkiye genelinde 50 bin gazeteci bulunmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel basında 15 binin üzerinde gazeteci işsizdir. Yerel basın ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi vermektedir. Reklam gelirleri adaletsiz dağıtılmaktadır.  Ülkemiz basın özgürlüğü sıralamasında en son sıralarda yer almaktadır. Tüm bunlara rağmen AKP basını daha da yıpratacak, sansürü ve baskıyı daha da artıracak, basın özgürlüğünü tamamen bitirecek bir teklifi getirmiştir. Buradan tüm basın çalışanlarına sesleniyorum: İYİ Parti iktidarında bu istibdat dönemi sona erecektir. Sansür, baskı, adaletsizlik son bulacaktır. Sadece bir kesime yakın basın değil muhalif, yandaş gibi ayrımlar olmadan tüm basın çalışanları, tüm gazeteciler özgürce işini yapacaktır. Demokrasinin olmazsa olmazı basının özgürlüğü teminat altına alınacak, kamu kaynakları, belediyeler, kamunun şirketleri hakkında reklam alamam korkusuyla haber yapamayan yerel basının önündeki bu engeller tamamen kaldırılacaktır. Çok az kaldı."

YORUMLAR
500
Sarıgül: Siyasi parti genel başkanları, bütün ülkelere gidebilmeli (2) Sarıgül: Siyasi parti genel başkanları, bütün ülkelere gidebilmeli (2) Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin' Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin' MHP'li Özdemir: 'Türk milleti 21. yüzyılda yeni bir çağın daha kapısını araladı' MHP'li Özdemir: 'Türk milleti 21. yüzyılda yeni bir çağın daha kapısını araladı'
Kaynak: ANKA

Dursun Ataş, İYİ Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Dursun Ataş: 'Bu Teklifin Amacı Tek Adam Rejimiyle Sosyal Medyayı ve Özgür Basını Kontrol Altına Almak' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: İyi Partili Dursun Ataş: "Bu Teklifin Amacı Tek Adam Rejimiyle Sosyal Medyayı ve Özgür Basını Kontrol Altına Almak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement