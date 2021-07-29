İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı - Son Dakika

Türkiye günlerdir Taliban zulmünden kaçan Afgan mültecilerin ülkemize göçünü konuşurken, sosyal medyada art arda tartışma yaratan videolar paylaşılmaya devam ediyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu İlay Aksoy'un Twitter hesabından paylaştığı görüntüler de yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi.

KALABALIK İÇİNDE KADIN YA DA ÇOCUK BULUNMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Partili Aksoy'un paylaştığı videoda, Afganistan'dan yola çıkan ve Türkiye'ye doğru ilerledikleri iddia edilen yüzlerce mültecinin sırtlarında çantalarıyla hareket halinde bulundukları görülüyor. Kalabalık içinde hiçbir kadın ya da çocuğun bulunmaması da dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yüzlerce Afgan mültecinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği iddia edilen video sosyal medyada da büyük ses getirdi. Videoyu paylaşan onlarca kullanıcı yaptıkları yorumlarla videoyu kısa sürede gündeme taşıdı.

İşte o yorumlardan bazıları;