İyilik için sanat derneği üyelerinden fotoğraf sanatçısı Ani Çelik Arevyan'a ziyaret

Dernek üyeleri Selin Bozkurt, Nermin Aşçıoğlu, Arzu Küfündür, Zeliha Kavuncu, Sima Kavuncu, Şeyda Ertem, Hakan Kürklü ve Zeynep Gül Uzunkaya'nın katıldığı ziyarette, sanatçıyla fotoğraf sanatı ve çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

İstanbul'da 1961 yılında doğan sanatçı, fotoğraf çalışmalarına 1985 yılında başladı. İlk kişisel sergisini 1993 yılında İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde açtı. Sanatçının Galeri Nev İstanbul'daki solo sergileri arasında "Yaşam ve Ölüm Arasında" (1998), " Sokağa Çıktım" (2010) ve "Bu Dünyaya Ait İzler" (2014) bulunuyor. "Göründüğü Gibi Değil" isimli kişisel sergisi 2010 yılında İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleşti.Son olarak "Olduğu Gibi" adlı kapsamlı solo sergisini 2018 'de Galata Rum Okulu'nda açtı.

Katıldığı grup sergileri arasında 2017"Protocinema" For Rent, For Sale, "İstanbul Modern-Bahreyn" (Bahreyn Ulusal Müzesi, 2013), "Seni Seviyorum İstanbul/Dostlar" (Üç Horan Kilisesi Naregyan, İstanbul, 2011), "2. Barış Kültürü için Uluslararası Forum-2nd International Forum for a Culture of Peace" (Rodos, 2000), "İstanbul Regards Croisés-İstanbul Farklı Bakışlar" (Sipa Press, Paris, 1999) sayılabilir.

Arevyan, 1990 yılında Kodak Profesyonel Avrupa Ödülün'de Türkiye Birinciliğini kazandı ve Fransa'nın Arles kentinde Türkiye'yi temsil etti. 2000 yılında Pamukbank Fotoğraf ödülünü kazandı. Arevyan'ın eserlerinin yer aldığı kamusal ve özel koleksiyonlar arasında Bibliotheque National de France, İstanbul Modern Sanat Müzesi ve birçok özel koleksiyonlar bulunuyor.