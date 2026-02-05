İyilik Kanımızda Var: Kan Bağışı Kampanyası

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Ferdi Avcı, programda yaptığı konuşmada, dernek olarak iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

Toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Avcı, bu kapsamda "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı kampanyalar düzenlendiğini ifade etti.

Avcı, kampanyaya destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasının yarın sona ereceği bildirildi.