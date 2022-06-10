İZBAN'da seferler normale döndü

İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren İZBAN'ın Kemer- Gaziemir seferlerinde aksamaya neden olan sinyalizasyon arızası giderildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, hattın sinyalizasyon sisteminde arıza meydana geldi. Bu nedenle Kemer ile Gaziemir arasında işletimin bir süre tek hattan yapılabildi.

Yolcu aktarmalarının ESHOT otobüsleriyle sağlanacağı, İZBAN'ı kullanacakların yolculuk planlarını gecikmeleri dikkate alarak yapmaları istendi.

Çalışmaların ardından arızanın giderildiği ve seferlerin de planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.