İZDES heyetinden Vali Aydın Baruş'a ziyaret

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Malatya'ya gelen Mülkiye Başmüfettişi İzzettin Küçük başkanlığındaki heyet, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mülkiye Başmüfettişi Küçük, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla hayata geçirilecek olan "İZDES Projesi" kapsamında İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri ile insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla ilgili Malatya'da yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Baruş'a bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyarette Vali-Mülkiye Başmüfettişi Küçük'e İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Beyhur Başeken, AFAD Başkanlığı Grup Başkanı Enes Baran ve İl AFAD Müdürü Mustafa Türker eşlik etti.