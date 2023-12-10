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İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı - Son Dakika
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İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı

İsrail askerlerinin Gazze'ye gelen yardım tırlarını açtıkları ve içerisinde yer alan malzemeleri yaktıkları anlar, sosyal medyada tepki çekti.

10.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 14:14
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Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, şimdiye kadar ise 17 binin üzerinde masum sivil katletti. Hastane ve mülteci kamplarını da vuran İsrail askerleri, Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları da ateşe veriyor.

İZİN OLAYI GÖZ BOYAMAK İÇİNMİŞ

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından Gazze'ye yardım yağarken, İsrail ordusu ise izin vermesine rağmen vatandaşlara ulaşmasına engel oluyor. İsrail ordusu bölgeye gelen yardımların geçişine izin verdi ancak ulaşmasına izin vermedi bu ise "göz boyamalık" izin olarak adlandırıldı. Gazze'de ekmek, su ve ilaç dahil olmak üzere birçok ürüne ihtiyaç var. Gazzeli vatandaşlar, açlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı

YARDIM TIRLARINDAKİ ÜRÜNLERİ YAKTILAR

Gelen yardım tırlarında Gazzeli vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacak birçok malzeme bulunuyor. Ancak İsrail ordusu bu malzemeleri yakmaya başladı. Gazze'ye gelen yardım tırlarını açan İsrail askerleri, yağmalaya başladı. Sosyal medyaya düşen bir videoda askerlerin yardım tırlarında yer alan ürünleri yaktıkları görüldü. Bu anları paylaşan askerlerin eğlenmesi de dikkati çekti.

İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze\'ye giden yardımları yaktı
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Türkiye, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzin olayı göz boyamak içinmiş! İsrail askerleri, Gazze'ye giden yardımları yaktı - Son Dakika
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